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80 лет назад завершилась битва за Заполярье

80 лет назад завершилась битва за Заполярье

Оборона Заполярья (Битва за Заполярье) — военные действия войск Северного, затем Карельского фронта, а также сил Северного флота и Беломорской военной флотилии ВМФ СССР против немецких и финских войск в Мурманской области, Беломорской Карелии, на Баренцевом, Белом и Карском морях в июне 1941 — сентябре 1944 года.

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