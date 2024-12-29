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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брук Лопес атаковал Быка Бенни перед матчем в Чикаго

Центровой «Милуоки» продолжил дело своего брата Робина Лопеса, известного драками с маскотами. Перед игрой с «Буллз» игрок «Бакс» атаковал одного из наиболее известных талисманов лиги – Быка Бенни.

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