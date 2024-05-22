На хакеров из КНДР объявили охоту. США предлагают $5 млн за информацию

США объявили вознаграждение за информацию о северокорейских хакерахГосударственный департамент США предложил вознаграждение до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет пресечь схему трудоустройства северокорейских хакеров на удаленные IT-должности в американских компаниях — программу назвали «Награды за справедливость» («Rewards for Justice»).