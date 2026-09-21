Новые кроссоверы Xiaomi SkyNomad выстроили в 17-тонную башню

Она состояла из 7 машин Вице-президент Xiaomi Auto Ли Сяошуан раскрыл новые подробности испытаний Xiaomi SkyNomad N90 Max, в рамках которых автомобили устанавливали друг на друга.
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