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Овечкин попал на второе место в списке лучших хоккеистов XXI века

Овечкин попал на второе место в списке лучших хоккеистов XXI века

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба (ХК) Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на втором месте в списке лучших хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet.

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