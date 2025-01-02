Овечкин попал на второе место в списке лучших хоккеистов XXI века

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба (ХК) Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оказался на втором месте в списке лучших хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии