Малоизвестные, но достойные экранизации Стивена Кинга

Утомлены пересказами «Сияния» и неизменной «Кэрри» в топах лучших экранизаций Стивена Кинга? Забудьте про проторенные дорожки! Сегодня мы заглянем в менее изведанные глубины кинговской вселенной, где обитают достойные внимания хорроры и триллеры.
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