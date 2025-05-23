Малоизвестные, но достойные экранизации Стивена Кинга

Утомлены пересказами «Сияния» и неизменной «Кэрри» в топах лучших экранизаций Стивена Кинга? Забудьте про проторенные дорожки! Сегодня мы заглянем в менее изведанные глубины кинговской вселенной, где обитают достойные внимания хорроры и триллеры.