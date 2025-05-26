«Линия дронов» - последняя надежда ВСУ

Юрий Ильинов

«Юридически существует»: Сергей Степашин подтвердил, что процедура роспуска СССР была нарушена Процедура роспуска СССР была нарушена, юридически Советский Союз все еще существует. Об этом заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Бывший премьер России прокомментировал заявление советника президента России Антона Кобякова, который несколько дней назад заявил, что Советский Союз «юридически существует». Степашин полностью согласен, что процедура роспуска СССР была нарушена. По словам Кобякова, СССР был образован на съезде народных депутатов, а значит, распускать его должны были также депутаты, а не Ельцин, Шушкевич и Кравчук. Нужно иметь в виду эту правовую коллизию на всякий случай, особенно когда мы воюем с нацистами на Украине, чтобы было понятно, с кем мы воюем. С юридической точки зрения, Кобяков прав. Украина была одной из первых, кто начал потихонечку выползать из Союза, особенно после ГКЧП. - заявил Степашин. Напомним, что распад Советского Союза был оформлен 26 декабря 1991 года решением Верховного Совета СССР, который принял декларацию о прекращении существования СССР на основании Беловежских соглашений от 8 декабря и Алма-Атинской декларации от 21 декабря. Тогда лидеры советских республик приняли решение о прекращении существования СССР и создания СНГ. Однако согласно Конституции, Россия является правопреемницей СССР, поэтому вопрос о возможном юридическом существовании Советского Союза автоматически снимается.