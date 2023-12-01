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Овечкин о Мэттьюсе: «Великолепный бросок, катание, видение игр. В НХЛ много сильных игроков, и он один из них»

В 20 играх в текущем сезоне 38-летний форвард набрал 14 (5+9) баллов. За карьеру в рамках регулярок – 1499 (827+672) очков в 1367 играх.

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