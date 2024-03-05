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Reuters предрекло агрессивную конкуренцию между ЕС и США за алюминий

Reuters предрекло агрессивную конкуренцию между ЕС и США за алюминий

Между европейскими и американскими покупателями начнется агрессивная конкуренция за ближневосточный алюминий, если Европейский союз (ЕС) в ближайшие месяцы введет запрет на импорт данного метала из России.

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