Reuters предрекло агрессивную конкуренцию между ЕС и США за алюминий

Между европейскими и американскими покупателями начнется агрессивная конкуренция за ближневосточный алюминий, если Европейский союз (ЕС) в ближайшие месяцы введет запрет на импорт данного метала из России.
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