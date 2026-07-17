Царьград Царьград Не только вся Россия, но и семья потрясена решением Дианы, которая решила связать свою жизнь с террористом Ильназом Галявиевым.
"Ты нам больше не дочь!": Семья отреклась от невесты террориста Ильназа Галявиева - она увидела его в 14 лет и влюбилась
Комментарии
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Ник Громов
И не говорите! Взять хотя бы мадам Кюри - из-за этой дуры у нас теперь АЭС, ядерные бомбы, ядерные батареи и прочее. Верно-верно всё говорите.
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1 м.
АС
Александр Сознательный
Имелось ввиду в житейском плане. Но и не все, конечно. Просто, в жизни посмотришь, чем порядочнее мужик, тем больше их бабы бесятся. Чаще выбирают мерзавцев, вроде природа им шепчет, что это сильнейшие из самцов, а потом сопли мотают на кулак и всех мужиков козлами считают. Хотя козёл, сам по себе, не такое уж и плохое существо, а за ласку будет предан тебе до конца жизни! А то, что попахивает, так ферромоны! Куда от них?!😂
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1 м.
Владимир Аверков
а почему морду этой джульетты не показывают?...народ должен знать своих хероев...или Малахов попросил до приглашения этой подстилки в студию,не показывать?...для пущего "эффекту"...
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2 н.
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