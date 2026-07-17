"Ты нам больше не дочь!": Семья отреклась от невесты террориста Ильназа Галявиева - она увидела его в 14 лет и влюбилась

АС

Александр Сознательный

Имелось ввиду в житейском плане. Но и не все, конечно. Просто, в жизни посмотришь, чем порядочнее мужик, тем больше их бабы бесятся. Чаще выбирают мерзавцев, вроде природа им шепчет, что это сильнейшие из самцов, а потом сопли мотают на кулак и всех мужиков козлами считают. Хотя козёл, сам по себе, не такое уж и плохое существо, а за ласку будет предан тебе до конца жизни! А то, что попахивает, так ферромоны! Куда от них?!😂