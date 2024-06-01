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Уход и обслуживание газона

Уход и обслуживание газона

Красивый и здоровый газон требует регулярного ухода и внимания. Правильное обслуживание газона включает в себя несколько важных процедур, таких как полив, кошение, подкормка, аэрация и борьба с сорняками и вредителями.

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