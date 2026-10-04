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Царьград

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Бензин в Челябинской области подорожал до 74,6 рубля за литр

Бензин в Челябинской области подорожал до 74,6 рубля за литр

К концу сентября в Челябинской области средняя цена литра АИ-95 составила 77,33 рубля, АИ-92 — 69,83 рубля, а дизельного топлива — 81,13 рубля, следует из данных Росстата.

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