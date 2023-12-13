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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Москве подвели итоги развития цифровой экономики в 2023 году

В Москве подвели итоги развития цифровой экономики в 2023 году

МОСКВА, 13 декабря, ФедералПресс. На ВДНХ в павильоне координационного центра правительства РФ состоялся пресс-брифинг АНО «Цифровая экономика», где были представлены ключевые аналитические итоги года по направлениям: цифровая экономика, экономика Рунета, искусственный интеллект, кадры, экономика данных.

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