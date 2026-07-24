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В Москве за нарушения на самокатах составили более 3 тысяч материалов

В Москве за нарушения на самокатах составили более 3 тысяч материалов

Столичная Госавтоинспекция подвела итоги профилактического мероприятия «СИМ», направленного на выявление нарушений правил дорожного движения среди пользователей электросамокатов, велосипедистов и курьеров.

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