В Москве за нарушения на самокатах составили более 3 тысяч материалов

Столичная Госавтоинспекция подвела итоги профилактического мероприятия «СИМ», направленного на выявление нарушений правил дорожного движения среди пользователей электросамокатов, велосипедистов и курьеров.
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