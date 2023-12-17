"На связь не выходил с июля": Автор предсмертного послания в Марьинке числился пропавшим без вести

В Марьинке, взятой русской армией, нашли предсмертное послание одного из наших солдат. До конца оставаясь верным данной Родине присяге, перед гибелью он оставил прямо на стене дома просьбу позаботиться о его семье.
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