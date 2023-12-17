Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Зато не бабник! А то, что пидор- это мелочь!Алла Пугачева наш...
  • Fridrich Hlаva
    Очень приятно читать такое сообщение- бандеровцев бьют как они и заслуживают вместе с оружием их хозяина США!!Авиабомбой танк В...
  • Владимир Нелюбин
    А когда в свободной продаже появится?В Москве представ...

"На связь не выходил с июля": Автор предсмертного послания в Марьинке числился пропавшим без вести

"На связь не выходил с июля": Автор предсмертного послания в Марьинке числился пропавшим без вести

В Марьинке, взятой русской армией, нашли предсмертное послание одного из наших солдат. До конца оставаясь верным данной Родине присяге, перед гибелью он оставил прямо на стене дома просьбу позаботиться о его семье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх