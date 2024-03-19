Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского соединения ВДВ уничтожил в небе под Артёмовском гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга»

За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО приморских десантников не один десяток сбитых различных БпЛА украинских войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Оманском заливе проходит активная часть международного военно-морского учения ВМФ России, ВМС Ирана и Китая «Морской пояс безопасности-2024»
- Корабли Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы в акватории Балтийского моря
- Базовый тральщик «Ядрин» Северного флота отработал учебно-боевые задачи в Баренцево море
Свежие комментарии