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Закон, порядок, государство

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Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского соединения ВДВ уничтожил в небе под Артёмовском гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга»

Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 Уссурийского соединения ВДВ уничтожил в небе под Артёмовском гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга»

За все время проведения специальной военной операции на счету расчетов ПВО приморских десантников не один десяток сбитых различных БпЛА украинских войск.

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