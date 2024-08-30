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Второй том «Мертвых душ» восстановят нейросети. Амбициозный нейролитературный проект Сбера

Второй том «Мертвых душ» восстановят нейросети. Амбициозный нейролитературный проект Сбера

GigaChat от Сбера восстанавливает утраченный второй том «Мертвых душ» ГоголяКоманда Сбера объявила о запуске уникального проекта: фирменная нейросеть GigaChat взялась за восстановление второго тома «Мертвых душ» Николая Гоголя, который был утраченный 172 года назад.

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