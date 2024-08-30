Второй том «Мертвых душ» восстановят нейросети. Амбициозный нейролитературный проект Сбера

GigaChat от Сбера восстанавливает утраченный второй том «Мертвых душ» ГоголяКоманда Сбера объявила о запуске уникального проекта: фирменная нейросеть GigaChat взялась за восстановление второго тома «Мертвых душ» Николая Гоголя, который был утраченный 172 года назад.