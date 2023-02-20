В Невьянске 37-летний мужчина убил близнеца, который обидел их мать

37-летний мужчина приехал в Невьянск к своему брату-близнецу и матери. Между родственниками возник конфликт, в ходе которого приехавший мужчина сильно побил своего брата, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области.
37-летний мужчина приехал в Невьянск к своему брату-близнецу и матери. Между родственниками возник конфликт, в ходе которого приехавший мужчина сильно побил своего брата, сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Свердловской области.
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