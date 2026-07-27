Bloomberg: Иран и Оман обсуждают возобновление судоходства через Ормуз

Иран и Оман ведут переговоры о восстановлении судоходства через Ормузский пролив. Одним из обсуждаемых вариантов является открытие так называемого среднего судоходного коридора, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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