В Нижегородской области за сутки собрали 750 тысяч рублей семье погибшего бойца

В Нижегородской области за сутки собрали более 750 тысяч рублей для семьи бойца подразделения «БАРС-НН», погибшего 9 октября при отражении атаки беспилотников.
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