Политолог Фельдман: от американских пошлин пострадают Китай и сами США

От американских пошлин пострадают и Китай, и сами США. Это ещё большой вопрос, кому будет хуже, считает в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман.
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