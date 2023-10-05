© VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS РОССИЮ ТОЛКАЮТ К КАТАСТРОФЕ. БУНТ И ГОСПЕРЕВОРОТ УЖЕ В СЦЕНАРИИ СВО сливают, Путин не идёт на выборы, что будет с Россией!.
СВО сливают, Путин не идёт на выборы, что будет с Россией!..
Комментарии
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Ivan Grosey
Лучший выход для страны,пятую колону в окопах с конкретной задачей,а за ними контролирующие отряды и пропадёт у них желание баламутить народ.
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17 час.
Валерий Ворожищев
Какие выборы во время войны? Всем сеять с себя потребительские шоры и всё на победу!
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16 час.
Валерий Вадимов
гарант терпел пидоров либералов.потому как был у них выход на запад....запад от нас отвернулся...спрашивается-терпеть уже этих саботажников зачем?получается у него нет надёжной команды
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14 час.
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