СВО сливают, Путин не идёт на выборы, что будет с Россией!..

IG Ivan Grosey Лучший выход для страны,пятую колону в окопах с конкретной задачей,а за ними контролирующие отряды и пропадёт у них желание баламутить народ.

Валерий Ворожищев Какие выборы во время войны? Всем сеять с себя потребительские шоры и всё на победу!