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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» за 50 млн евро купил Аклиуша у «Монако» Головина. Хавбек подписал 5-летний контракт

Полузащитник Магн Аклиуш перешел в «ПСЖ» из « Монако » Александра Головина. Ранее сообщалось , что сумма сделки составила 50 млн евро.

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