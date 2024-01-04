Двойные стандарты ОБСЕ и ООН в обстрелах Белгорода террористами ВСУ

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

ВВП ведёт странную политику . Сам прекрасно понимает , что главный зачинщик всех конфликтов это США и тем не менее он так настойчиво и упорно продолжает заигрывать с ними и заметьте осуществляет продажу им всё сырьё исключительно по относительно минимальным ценам , что вообще не входит ни в какие рамки . Он считает , что может стабильно получать и на таких тарифах свои законные тугрики и тем вытраивать экономическую политику . У меня один вопрос , а почему не торгует с ними саим товаром - ну скажем матрёшками ? А что из куска бросового дерева исполняется продукт и уже после раскраски , продаётся как полноценный товар . Но нет , надо выкачить из земли всё до последней капли и потом как американцы уходить в более глубокие пласты выискивая с риском для себя и менее качественное сырьё . Это равносильно открыть амбары и запустить иноземцев -налетай кто хочешь и сколько унесёшь . Даже в условиях СВО и то можно развивать промышленность и не для олигархов , а для государства . Вы вто даёте беспрепятственно любые деньги инвестиции , а Вы хоть по одному объекту просчитали вам -то вернуться эти деньги или нет , а роме этого ещё и налоги и процент не прибыли как вы считаете , а именно с тех выделенных денег . Кстати , побирушка ездит по миру собирает бабки , но привлекая всех из стран англо-саксов как деньги , вооружение , так и людей У нас почему-то это практикуется очень слабо . Отсюда и вопрос , а почему мы даже при создании БРИКС и закреплении там нашего членства их не привлекаем . А самое главное не консолидируемся в планах борьбы с англо-саксами . Вы туда хоть одну ракету запустили . Вот только не надо говорить что это сразу начало войны . Кто интересно полезет к нам после показательной порки краине , аа ведьс нами будет уже вся Африка , половина С. Америки и практически вся Азия при умелом настрое . Ведь цель -то будет одна . Изъятие из обращения доллара и превосходства США и Англии . Про Европу можно не говорить , уже отработанный материал . И почему мы продолжаем помалкивать про наглость Америки в отношении Арктики , почему не двигается дело по возврату Аляски и восстановление морских границ в Баренцевом и Берингова морях. Алеутских островов . Мало -ли кто там по пьяни начертал своими култышками . Есть договоры и мы всегда может их разорвать . Вы хоть понимаете что страна по-немногу теряет очень много