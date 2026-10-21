Сам термин «великие стройки коммунизма» появился в газетах в августе–сентябре 1950 года, когда правительство одно за другим приняло постановления о Куйбышевской и Сталинградской ГЭС на Волге, Каховской ГЭС на Днепре, Главном Туркменском канале от Амударьи к Красноводску, Южно-Украинском и Северо-Крымском каналах.
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