Сергей Безруков разочаровался работой с непрофессиональными актерами

Об этом артист рассказал на фестивале VK Fest в «Лужниках» Известный российский актер, звезда культового сериала «Бригада» Сергей Безруков поделился своими впечатлениями от работы с актерами без профессионального образования.
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