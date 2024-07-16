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Петербургский дневник

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Сергей Безруков разочаровался работой с непрофессиональными актерами

Сергей Безруков разочаровался работой с непрофессиональными актерами

Об этом артист рассказал на фестивале VK Fest в «Лужниках» Известный российский актер, звезда культового сериала «Бригада» Сергей Безруков поделился своими впечатлениями от работы с актерами без профессионального образования.

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