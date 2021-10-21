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В России выявили новый штамм коронавируса AY.4.2

В России выявили новый штамм коронавируса AY.4.2

В России выявили единичные случаи заражения разновидностью «дельта»-штамма коронавируса AY.4.2. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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