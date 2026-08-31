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В США признали помощь Украине со стороны НАТО трагедией

В США признали помощь Украине со стороны НАТО трагедией

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко Помощь НАТО опасна для Украины, поскольку воспринимается Россией как прямая угроза.

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