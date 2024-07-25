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Царьград

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В Свердловской области взяли нелегального мигранта, который пытался подкупить сотрудника ФСБ

В Свердловской области взяли нелегального мигранта, который пытался подкупить сотрудника ФСБ

Выходец из Центральной Азии хотел дать взятку оперативнику, чтобы тот закрыл глаза на его нарушения.В Свердловской области нелегальный мигрант пытался откупиться от сотрудника ФСБ.

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