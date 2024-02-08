Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 236 подписчиков

Обозреватель MSNBC Фиглюцци выразил беспокойство из-за беседы Путина с Карлсоном

Обозреватель MSNBC Фиглюцци выразил беспокойство из-за беседы Путина с Карлсоном

Обозреватель американского либерального телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци выразил беспокойство в связи с возможными последствиями появления интервью журналиста, экс-ведущего Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх