Обозреватель MSNBC Фиглюцци выразил беспокойство из-за беседы Путина с Карлсоном

Обозреватель американского либерального телеканала MSNBC Фрэнк Фиглюцци выразил беспокойство в связи с возможными последствиями появления интервью журналиста, экс-ведущего Fox News Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.
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