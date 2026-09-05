Модрич продолжит карьеру в сборной Хорватии. У 40-летнего хавбека 202 матча за команду

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Полузащитник «Милана» Лука Модрич продолжит выступать за сборную Хорватии. Хорватский футбольный союз сообщил, что капитан национальной команды войдет в заявку на предстоящие матчи Лиги наций против Чехии, Испании и Англии.