Чемпионат России по прыжкам будет перенесен из Санкт-Петербурга из-за концерта Павла Воли

Прыжковый чемпионат страны не состоится в Петербурге 1-4 декабря, как было запланировано. Как сообщает РИА «Новости», причиной переноса, видимо, стал концерт комика Павла Воли, который пройдет в Дворце спорта «Юбилейный» в пятницу, 1 декабря.