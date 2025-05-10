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Россия чтит всех, кто внес вклад в общую победу над нацизмом, заявил Путин

Россия чтит всех, кто внес вклад в общую победу над нацизмом. Об этом 11 мая заявил президент РФ Владимир Путин в рамках своего выступления в Кремле по итогам четырех дней участия в мероприятиях, приуроченных к юбилею Победы.

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