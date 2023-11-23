Марочко: похолодание заставило ВСУ изменить тактику на Купянском направлении

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на Купянском направлении ВСУ после окончания осенней распутицы и начала холодов пришлось усиливать оборону противотанковыми средствами.
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