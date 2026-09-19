Повышения в октябре не будет? В Госдуме требуют заморозить тарифы ЖКХ

Осень обещает быть жаркой, но вовсе не из-за погоды. Пока страна готовится к запуску отопительного сезона, в коридорах власти разгорелся нешуточный спор: стоит ли жителям России платить больше за услуги, качество которых вызывает всё больше вопросов? Депутаты Госдумы выступили с радикальным предложением, которое может изменить квитанции миллионов граждан уже с 1 октября.