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Царьград

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Повышения в октябре не будет? В Госдуме требуют заморозить тарифы ЖКХ

Повышения в октябре не будет? В Госдуме требуют заморозить тарифы ЖКХ

Осень обещает быть жаркой, но вовсе не из-за погоды. Пока страна готовится к запуску отопительного сезона, в коридорах власти разгорелся нешуточный спор: стоит ли жителям России платить больше за услуги, качество которых вызывает всё больше вопросов? Депутаты Госдумы выступили с радикальным предложением, которое может изменить квитанции миллионов граждан уже с 1 октября.

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