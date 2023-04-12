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Кандидат в президенты Турции Индже хочет добиться доверительных отношений с Россией

Кандидат в президенты Турции Индже хочет добиться доверительных отношений с Россией

Турция будет работать над улучшением отношений с Россией, если Мухаррем Индже придет к власти. С таким заявлением выступил сам кандидат в президенты республики.

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