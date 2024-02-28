МОК: новых правил по допуску России и Белоруссии на Олимпиаду в Париже не будет

Международный олимпийский комитет (МОК) утверждает, что опубликованные 8 декабря 2023 года рекомендации по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже являются окончательными, и дополнительных уточнений не будет, сообщили в пресс-службе организации.