МОК: новых правил по допуску России и Белоруссии на Олимпиаду в Париже не будет

Международный олимпийский комитет (МОК) утверждает, что опубликованные 8 декабря 2023 года рекомендации по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры в Париже являются окончательными, и дополнительных уточнений не будет, сообщили в пресс-службе организации.
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