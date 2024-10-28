Штрих к портрету Запада

Фотография — один из тех видов искусства, который имеет сильнейшее воздействие на сознание человека.
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Комментарии
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Чужестранка
Вот поэтому мы никогда не сможем примириться с Западом! А у меня перед глазами стоит фото пожилого мужчины, спасенного нашими военными из разгромленного Мариуполя, в одной руке у него тоненький пакетик, скорее всего с документами, а другая рука прижимает к груди изможденного поседевшего кота. И этим сказано всё!
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23 час.
Ч
Чужестранка
Или ещё одна новость: московский зоопарк приютил спасённых собак, вывезенных с территории Курской области волонтёрами, из поселений, где идут боевые действия!
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23 час.
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