Штрих к портрету Запада

Чужестранка

Вот поэтому мы никогда не сможем примириться с Западом! А у меня перед глазами стоит фото пожилого мужчины, спасенного нашими военными из разгромленного Мариуполя, в одной руке у него тоненький пакетик, скорее всего с документами, а другая рука прижимает к груди изможденного поседевшего кота. И этим сказано всё!