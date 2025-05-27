Лавров: Европа боится потерять поддержку США в украинском конфликте

МОСКВА, 27 мая, ФедералПресс. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны не имеют достаточных ресурсов для продолжения поддержки Украины без помощи Соединенных Штатов.
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