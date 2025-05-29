Запрет мессенджеров, въезд по QR-коду, блокировка переводов: что изменится в жизни россиян с 1 июня

Первый день лета принесет россиянам сразу несколько нововведений. Законы, вступающие в силу 1 июня 2025 года, затронут пенсии, налоги, банковские переводы, продажу лекарств, цифровую безопасность и даже правила въезда в страну.
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