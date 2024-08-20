В Северной Корее введены ограничения на одежду и прически

В Северной Корее молодым девушкам запретили делать стрижки и носить определенную одежду, в частности, ту, которую популяризирует дочь Ким Чен Ына Ким Чен Ун, сообщает американская радиостанция Radio Free Asia (RFA) со ссылкой на News.
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