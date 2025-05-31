Не выходя из комнаты: простое упражнение «для чего я болею» поможет улучшить жизнь

Наш дом может дать ответы на вопросы о нас самих, стоит лишь задуматься. Ведь мы заполняем свое жилище не только мебелью и вещами, но и своими психологическими проблемами, несбывшимися мечтами, комплексами и достижениями.
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