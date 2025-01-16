Медицина 2.0

108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Природа пытается компенсировать людям недостатки. У слепых идеальный слух, у глухих - хорошее зрение, а безмозглый Ку...Врач Кутушов: кар...
  • Модест
    ниачомОтвет на один воп...
  • Алекс Сэм
    То есть не надо ничего консервировать, покупайте в магазинах? Бредовая статьяДиетолог Галкина:...

Врач объяснил, когда учащенное сердцебиение опасно

Врач объяснил, когда учащенное сердцебиение опасно

Есть несколько признаков, при увеличении частоты сердцебиения, которые могут указывать на необходимость обратиться к врачу: это резко возникшее в покое, стойкое учащенное сердцебиение более 100 ударов в минуту, обморок, резкая боль в груди, сильная одышка, головокружение, а также чувство, что ритм сердца неправильный – «проваливается», сердце пропускает удар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх