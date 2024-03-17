В России предупредили Армению о последствиях антирусской политики: "Это была проверка на прочность"

Мария Захарова выразила уверенность, что Запад втягивает народ Армении в антирусскую риторику, а это не отвечает интересам местного населенияВ МИД России видят крайне негативную тенденцию в русско-армянских отношениях, поскольку Запад стал втягивать Ереван в свой политический курс.
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