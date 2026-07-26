Ледяной спутник Сатурна скрывает признаки внеземной жизни

На протяжении десятилетий человечество пытается ответить на один из самых сложных вопросов науки: является ли Земля единственным местом во Вселенной, где возникла жизнь? Новые исследования показывают, что один из самых перспективных ответов может находиться не на далёкой экзопланете, а в пределах нашей собственной Солнечной системы — на маленьком ледяном спутнике Сатурна Энцеладе.
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