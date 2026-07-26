НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

500 подписчиков

Ледяной спутник Сатурна скрывает признаки внеземной жизни

Ледяной спутник Сатурна скрывает признаки внеземной жизни

На протяжении десятилетий человечество пытается ответить на один из самых сложных вопросов науки: является ли Земля единственным местом во Вселенной, где возникла жизнь? Новые исследования показывают, что один из самых перспективных ответов может находиться не на далёкой экзопланете, а в пределах нашей собственной Солнечной системы — на маленьком ледяном спутнике Сатурна Энцеладе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии