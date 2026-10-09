Клаксон
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Клаксон

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BMW разработала сверхлегкие колесные диски

BMW разработала сверхлегкие колесные диски

Инновационные колесные диски, создаваемые с помощью совершенно нового метода литья, появятся в списке опций для BMW M5 уже этой осенью.

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