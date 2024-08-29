Гран-при среди юниоров. Шимада, Кушида, Ко На Ен, Гойдина, Шифрина, Бранденбург выйдут на лед с произвольными программами

Гран-при среди юниоров 1-й этап Рига, Латвия Девушки Произвольная программа Начало – 15:50 по московскому времени.
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