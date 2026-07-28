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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о Соболеве: «Сейчас он так сосредоточен на игре, что даже левой забивает два гола. Значит, он обучаем, это очень хорошо»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева в последних матчах.  В 1-м туре РПЛ « Зенит » разгромил «Акрон» со счетом 5:0.

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