Закрытие правительства США раскроет силу биткоина Исторически биткоин вел себя как очень рисковый актив, но в этом году что-то начало меняться: он все чаще не падает при росте доллара и растет при его снижении.
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