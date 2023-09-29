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Закрытие правительства США раскроет силу биткоина

Закрытие правительства США раскроет силу биткоина

Закрытие правительства США раскроет силу биткоина Исторически биткоин вел себя как очень рисковый актив, но в этом году что-то начало меняться: он все чаще не падает при росте доллара и растет при его снижении.

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