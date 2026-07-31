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Эпоха взаимного истощения. Как дроны похоронили военное превосходство

Эпоха взаимного истощения. Как дроны похоронили военное превосходство

В контексте рассуждений об уже по факту идущей новой мировой войне, а также безуспешных попыток Дональда Трампа одержать хоть какую-то ощутимую победу над Ираном, удивительным образом выкристаллизовывается вывод о возвращение к забытой, казалось бы, концепции обмена ракетными ударами.

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